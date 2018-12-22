Слова министра обороны Турции привели к отставке главы Пентагона

22 декабря 2018 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Слова министра обороны Турции Хулуси Акара о том, что окопы, вырытые террористами в Сирии, станут могилами для них самих, привели к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса, передает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Мэттис расценил это как оскорбление в адрес США, которые считают PYD/YPG (так называемые Демократические силы Сирии (SDF) своим основным союзником в Сирии.

По данным СМИ, после заявления Акара Мэттис не смог убедить президента США Дональда Трампа в том, чтобы Вашингтон не выводил свои войска из Сирии.

Отметим, что об уходе Мэттиса в отставку в конце февраля следующего года Трамп написал 20 декабря на своей странице в соцсети Twitter. Он сообщил также, что кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время. Мэттис в своем прошении об отставке, которое датировано 20 декабря, подчеркнул, что принял решение уйти с поста из-за расхождения во взглядах с президентом.

Отметим, что 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских войск в этой стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США приступили к выводу войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство «Рейтерс» со ссылкой на источники сообщило, что всех сотрудников Госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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