ВВС Турции провели операцию на севере Ирака

24 декабря 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции провели операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на генштаб Турции.

Операции были проведены в районах Зап и Хакурк на севере Ирака.

«В ходе операции были ликвидированы шесть террористов РПК», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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