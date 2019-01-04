В Турции отменен ряд авиарейсов

4 января 2019 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле из-за снегопада отменены некоторые внутренние и зарубежные авиарейсы, об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что авиарейсы в основном отменены в аэропорту имени Сабихы Гекчен и в аэропорту имени Ататюрка.

Из внутренних рейсов отменены авиарейсы Стамбул-Эрзурум, Стамбул-Гуресун, Стамбул-Синоп, а также Стамбул-Измир.

Из внешних рейсов Стамбул-Салоники и Стамбул-Кошице.

Отметим, что сегодня по причине сильного снегопада в Стамбуле, также были отменены морские рейсы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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