На юго-западе Турции наблюдается ураган

26 января 2019 10:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На юго-западе Турции, в районе Кумлуджа в провинции Анталья наблюдается ураган, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что ураган нанес значительный ущерб в районе. Согласно данным СМИ, из-за урагана были разрушены парники и получили ранения работники.

Отметим, что 24 января в этой же провинции произошёл ураган, в результате чего получили ранения 11 человек и погибли двое.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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