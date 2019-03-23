Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии турецкого лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что наш президент отправится с визитом в Россию 8 апреля 2019 года", - отмечается в коммюнике.

В настоящий момент администрация президента Турции не разглашает информацию о программе предстоящего визита.

В феврале заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун говорил, что турецкая сторона рассчитывает на то, что президенты России и Турции дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами 8 апреля в Большом театре.

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