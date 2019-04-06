Новый глава муниципалитета турецкой провинции снес все двери в муниципалитете

6 апреля 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новоизбранный глава муниципалитета турецкой провинции Агры Савджы Сайан снес все двери в здании муниципалитета, и в том числе в кабинеты чиновников. Об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что Сайан сделал это для того, чтобы население провинции Агры смогли без особого труда войти в муниципалитет для встречи с работниками муниципалитета.

Сайан отметил, что раньше работники муниципалитета всячески избегали встреч с населением.

«После выборов 31 марта в провинции настал новый период, когда все чиновники обязаны отвечать на требования населения», - сказал глава муниципалитета.

Отметим, что Сайан является кандидатом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР)

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Автор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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