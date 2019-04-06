Президент Турции 8 апреля совершит визит в Россию

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган восьмого апреля совершит визит в Россию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Согласно информации, глава Турецкой республики примет участие в восьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, которое пройдет под председательством глав Турции и России.

В рамках заседания будут вопросы двусторонних отношений, в частности ситуация в Сирии, а также другие региональные вопросы. Планируется и подписание различных соглашений.

Отмечается, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встретятся с предпринимателями обеих стран.

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