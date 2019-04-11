В Измире задержаны боевики РПК

БАКУ /Trend/ - В провинции Измир на западе Турции в ходе спецоперации против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) задержаны восемь боевиков, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что террористы планировали теракты во время муниципальных выборов.

По данным СМИ, также ведутся поиски пятерых человек, которые через социальные сети пропагандировали идеи РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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