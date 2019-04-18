Экс-спикер парламента Турции поздравил новоизбранного главу муниципалитета Стамбула

18 апреля 2019 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-спикер парламента Турции, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула - Бинали Йылдырым, поздравил победившего его на муниципальных выборах в Стамбуле Экрема Имамоглу. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Йылдырым также выразил надежду на то, что победа Имамоглу, который был кандидатом от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), принесет пользу жителям Стамбула.

Отметим, что накануне ЦИК Турции официально объявил итоги муниципальных выборов в Стамбуле.

Согласно данным ЦИК, кандидат на пост главы муниципалитета Стамбула от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу набрал 4,169 миллиона голосов избирателей, в то время как кандидат от Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым набрал 4,156 миллиона голосов избирателей.

Отметим, что накануне ЦИК Турции выдал мандат Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула.

Отметим что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции официально обратилась в ЦИК страны для проведения повторных выборов в Стамбуле.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.

Ранее Явуз сказал, что ПСР требует проведения повторных муниципальных выборов в Стамбуле.

По словам зампредседателя, у ПСР имеются все доказательства фальсификации итогов выборов.

«ПСР очень скоро представит все факты фальсификации итогов выборов в Стамбуле», - сказал Явуз.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоги выборов в Стамбуле почти полностью были сфальсифицированы. По его словам, для выявления виновников правящая партия обратилась в Центральную избирательную комиссию (YSK).

Глава государства добавил, что ПСР не допустит обмана избирателей.

Ранее ПСР заявила, что представила факты о фальсификации 11 тысяч голосов избирателей в Стамбуле в пользу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.

31 марта в Турции состоялись муниципальные выборы, в которых приняли участие партии «Сеадет» (SP), «Независимая партия Турции» (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), «Партия родины» (Vatan Partisi), «Партия великого единства» (Büyük Birlik Partisi), «Hür Dava Partisi», «Народно-республиканская партия» (Cumhuriyet Halk Partisi), «Партия справедливости и развития» (Adalet ve Kalkınma Partisi), «Демократическая партия» (Demokrat Parti), «Партия националистического движения» (Milliyetçi Hareket Partisi), «İYİ Parti», «Демократическая партия народов» (Halkların Demokratik Partisi) и «Демократическая левая партия» (Demokratik Sol Parti).

Как сообщалось ранее, Экрем Имамоглу опережает кандидата от ПСР Бинали Йылдырыма по предварительным итогам муниципальных выборов в Стамбуле. Согласно информации, Имамоглу набрал 4,159 миллиона голосов, в то время как Йылдырым - 4,131 миллиона голосов избирателей в Стамбуле.

Напомним, что в целом по стране на муниципальных выборах коалиция ПСР и Партии националистического движения набрала 51,67 процента голосов избирателей.

По итогам выборов, мэром Анкары стал кандидат от Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi) Мансур Яваш.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измира кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а на пост главы муниципалитета Стамбула - кандидатуру Бинали Йылдырыма.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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