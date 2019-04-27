В Турции эвакуированы жители свыше 30 зданий

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Эсенюрт эвакуированы жители 34 зданий, пишет в субботу Trend со ссылкой на местные СМИ.
Согласно сообщению, причиной эвакуации является появившиеся на зданиях трещины. Сообщается также, что все здания, где появились трещины будут снесены.
Отметим, что накануне в районе Кагытхане Стамбула обрушилось четырехэтажное жилое здание. В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы были заранее эвакуированы.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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