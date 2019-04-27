ЕС должен определиться по поводу членства Турции – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Европейский союз должен определиться по поводу членства Турции в ЕС, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Турции.

Глава государства отметил, что если ЕС не нуждается в Турции, то пусть открыто заявит об этом. По словам Эрдогана, Турция выполнила все условия для полноправного членства в ЕС.

Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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