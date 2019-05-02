МВД Турции сообщило о задержании около 80 тыс. нелегалов

2 мая 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В течение января - апреля 2019 года в Турции были задержаны 79 тысяч нелегалов из разных стран, передает Trend в четверг со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Турции.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них граждане Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорится в сообщении МВД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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