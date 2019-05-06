Эрдоган: Турция - надежный союзник НАТО

6 мая 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция - надежный союзник НАТО. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после прошедшей в Анкаре встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция как важный союзник НАТО ведет активную борьбу с разными террористическими организациями в регионе и, в частности, с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Он также отметил, что, к большему сожалению, ряд стран, утверждающих, что они союзники Турции, активно поддерживает террористов на севере Сирии.

«Военные конфликты у границ Турции привели к потоку беженцев в нашу страну. Сегодня в Турции числятся около четырех миллионов беженцев» - сказал Эрдоган.

Он отметил, что на содержание сирийских беженцев Турция потратила 325 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

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