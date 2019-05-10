Турция почти полностью выполнила условия ЕС для полноправного членства

БАКУ /Trend/ - Турция почти полностью выполнила условия Европейского союза (ЕС) для полноправного членства, но двойные стандарты этой структуры пока являются основной преградой для полноправного членства в ней Анкары.
Об этом сказали Trend в пятницу в правительстве Турции.
Было отмечено, что из 72 условий для полноправного членства в ЕС Турция выполнила 66.
«Основная проблема в отношениях Турции и ЕС заключается в том, что ЕС пока не определился по поводу статуса Анкары в этой структуры. Выполнение 66 условий из 72 в короткие сроки является серьёзным достижением», - сказали в правительстве.
В правительстве Турции также сказали, что вступление в ЕС является приоритетом, но это не означает, что у Анкары нет альтернативы.
Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС должен определиться по поводу членства Турции.
Глава государства сказал, что если ЕС не нуждается в Турции, то пусть открыто заявит об этом.
По словам Эрдогана, Турция выполнила все условия для полноправного членства в ЕС.
Отметим, что соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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