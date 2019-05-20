В Турции задержано около 250 сотрудников МИД

БАКУ /Trend/ - В Турции в рамках борьбы с террористическим движением FETO (движение Фетхуллаха Гюлена) задержаны 249 сотрудников министерства иностранных дел. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, все задержанные имели тесные связи с террористами FETO.

О других деталях операции не сообщается.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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