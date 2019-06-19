В Турции вновь произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ – В провинции Эрзинджан в центральной Анатолии произошло землетрясение силой 4,1 балла, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Землетрясение произошло в 03:45 по местному времени.

«Очаг залегал на глубине 9 километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Отметим, что 17 июня в городе Айваджык в турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение силой 4,1 балла.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.