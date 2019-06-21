Турция получит российские ЗРК С-400 к третей годовщине попытки военного переворота

21 июня 2019 10:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поставка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию будет приурочена к третьей годовщине попытки военного переворота - 15 июля этого года. Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом дислокации ЗРК.

Отметит, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что за попыткой военного переворота стоят США, так как именно в Штатах скрывается идеологический лидер террористической организации FETO Фетхуллах Гюлен.

Несмотря на все требования Турции об экстрадиции Гюлена, до сих пор США не выдали организатора попытки военного переворота.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган заявил о скорой встрече с президентом России
Турция 09:10
Госдеп допустил возможность введения санкций против Турции из-за С-400
США 20 июня 23:54
В Анкаре не верят, что США примут санкции в отношении Турции
Турция 20 июня 16:50
В скором времени Турция получит ЗРК С-400 - Эрдоган
Турция 19 июня 01:18
Победителем повторных муниципальных выборов в Стамбуле станет Правящая партия - Эрдоган
Турция 18 июня 17:15
Турция не принимает требований США по С-400 - Чавушоглу
Турция 16 июня 22:16
Лента новостей
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет контрольно-измерительные приборы
Тендеры 11:02
Сколько пассажиров воспользовались Сабунчинским ж/д комплексом?
Общество 11:02
Центр Тбилиси приводят в порядок после разгона митинга
Грузия 11:02
AzerGold организовал очередной тренинг на тему климатических изменений (ФОТО)
Общество 11:01
Госагентство по туризму о стоимости входа в заповедник «Янардаг»
Туризм 10:51
Marvel приглашает Киану Ривза сняться почти в каждом фильме
В мире 10:49
В Азербайджане проведен значимый конкурс для развития киноиндустрии
Культура 10:48
В результате ДТП в Баку поврежден надземный пешеходный переход
Общество 10:40
Азербайджан находится в центре внимания мира как пример успешного социального государства - депутат
Политика 10:38