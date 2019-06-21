Турция не в состоянии принимать новые потоки беженцев из Сирии и Ирака

21 июня 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не в состоянии принимать новые потоки беженцев из Сирии и Ирака, сказал глава миграционной службы страны Абдуллах Айаз. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Айаза, если в 2017 году число беженцев из Ирака и Сирии в Турции составляло 4,2 миллиона человек, то в настоящее время эта цифра достигла 4,9 миллиона человек.

Он отметил, что за указанный период в Турции родились 415 тысяч детей беженцев из Сирии и Ирака.

По словам Айаза, на настоящее время в Турции зарегистрированы 3,6 миллиона сирийских беженцев, 100 тысяч из которых старше 60 лет.

Он добавил, что все расходы на содержание беженцев Турция взяла на себя.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на содержание сирийских беженцев, которые проживают на территории страны, были потрачены 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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