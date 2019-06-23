В Турции нейтрализованы три террориста

23 июня 2019 05:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате воздушной операции, проведенной в районе Татван турецкой провинции Битлис, нейтрализованы три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в операции принимали участие Департамент полиции и Командование жандармерии района.

Также отмечается, что операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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