Эрдоган заявил, что отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

29 июня 2019 07:11 (UTC+04:00)

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", - сказал президент Турции.

По его словам, для Анкары имеет приоритетное значение договоренность о совместном производстве ракет и передачи технологий. "Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе. Также хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение, для нашего сотрудничества в первую очередь, совместное производство ракет, включая передачу технологий ", - указал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 может начаться в октябре 2019 года.

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