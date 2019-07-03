ДТП в Турции: ранены иностранные туристы

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения автобуса с грузовиком в турецкой провинции Анталья по предварительным данным получили ранения восемь туристов. Об этом пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что среди пострадавших шесть туристов из Германии и двое из Румынии.

Согласно данным СМИ, все пострадавшие госпитализированы, один из них несовершеннолетний.

Состояние двух туристов оценивается как крайне тяжелое.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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