ДТП в Турции: ранены иностранные туристы

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения автобуса с грузовиком в турецкой провинции Анталья по предварительным данным получили ранения восемь туристов. Об этом пишет Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что среди пострадавших шесть туристов из Германии и двое из Румынии.
Согласно данным СМИ, все пострадавшие госпитализированы, один из них несовершеннолетний.
Состояние двух туристов оценивается как крайне тяжелое.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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