Президент Турции раскритиковал выход Али Бабаджана из правящей партии

10 июля 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал выход экс-министра по делам экономики и экс-главы МИД Турции Али Бабаджана из правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, во время встречи с Бабаджаном он выказал ему свое недовольство по поводу создания новой политической партии в Турции.

«Ни кто не имеет право разделять ПСР», - подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что ранее сообщалось, что в случае создания новой политической партии, порядка 40 депутатов от ПСР присоединятся к новой партии и покинут ряды правящей партии.

Согласно данным СМИ, среди политических фигур, которые готовы присоединиться к новой политической партии, значатся такие личности как экс-министр юстиции Садуллах Эргюнь, экс-министр финансов Мехмет Шимшек.

Отметим, что восьмого июля экс-министр по делам экономики и экс-глава МИД Турции Али Бабаджан покинул ряды ПСР.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу, Абдуллах Гюль, Бюлент Арындж.

Напомним, что в последний раз в Турции новая партия была создана в ноябре 2018 года. Ее основателем стал Фатих Эрбакан, сын экс-премьера Турции Неджметтина Эрбакана. Тем самым число политических партий в Турции достигло 83-х.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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