Анкара призывает США не допускать ошибки по отношению к Турции

10 июля 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Анкара призывает США не допускать ошибки по отношению к Турции, пишет в среду Trend со ссылкой на заявление МИД Турции по поводу возможных санкций Вашингтона из-за закупки российских ЗРК С-400.

«Мы призываем США не допускать ошибки по отношению к Турции, которые могут сильно ухудшить отношения. Закупка С-400 является внутренним делом Турции» - говориться в заявлении.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что генеральный штаб и министерство национальной обороны Турции будут определять точное место дислокации российских ЗРК С-400.

Он подчеркнул, что поставки С-400 пройдут без задержек.

Ранее сообщалось, что поставки российских С-400 в Турцию будут приурочены к третьей годовщине попытки военного переворота - 15 июля этого года.

Отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию, и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - отметил Чавушоглу.

Перед этим госсекретарь Майк Помпео сказал, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, это технически невозможно. "Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и использовать С-400", - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С 400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года. Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - заявил Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставляемых Анкаре ЗРК С-400 2,5 миллиарда долларов.

Отметим, что Турция - первое государство-член НАТО, которое получит от России пресловутые ЗРК.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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