Турецкий муниципалитет закупает стройматериалы

11 июля 2019 14:07 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 14:57
Турецкий аэропорт привлечет иностранных страховщиков
Турция 4 июня 10:03
Восточная провинция Турции объявила тендер
Турция 30 мая 14:41
Обнародован победитель тендера по строительству ветряных электростанций в Турции
Энергетика 30 мая 12:23
Минздрав Турции закупает медоборудование
Турция 24 мая 14:27
В проводимом в Турции тендере для строительства ветряных электростанций примут участие шесть компаний
Энергетика 23 мая 11:04
Лента новостей
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 14:13
Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров
Бизнес 14:11
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 14:10
Мубариз Гурбанлы: Пропагандируя и распространяя исламские ценности, можно предотвратить религиозный экстремизм
Политика 14:09
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Другие страны 14:01
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54
Туркменистан обнародовал данные геологоразведочных исследований
Энергетика 13:43
Туркменистан объявил тендер по ремонту силовой турбины
Тендеры 13:43
Волшебное дефиле в Баку, или Когда любовь не знает границ (ФОТО)
Стиль 13:41