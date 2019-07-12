В Турции началось охота на змей (ФОТО)

12 июля 2019 14:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турецкая провинция Орду после проливных дождей подверглась нашествию змей, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в отдельных районах провинции в связи с многочисленностью змей местное населения начало самостоятельно бороться с этими ядовитыми пресмыкающимися.

Согласно данным СМИ, в ряде мест обнаружены змеи, длина тела которых достигает двух метров. Сообщается, что в провинции были госпитализированы пять человек в связи с укусами змей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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