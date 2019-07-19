Приостановка участия Анкары в программе F-35 негативно повлияет на НАТО – минобороны

19 июля 2019 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приостановка участия Анкары в программе F-35 окажет негативное влияние на НАТО, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, Анкара также призывает Вашингтон быть более ответственным в принятиях решений по поводу Турции.

Отметим, что ранее заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сказал, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.

Решение об исключении Турции из программы F-35 стало реакцией Вашингтона на поставки Анкаре современных российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Поставки С-400, приведшие к кризису в отношениях Турции с США, начались 12 июля. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, полная установка ЗРК завершится в апреле 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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