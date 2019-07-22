Турция не собирается выходить из НАТО – МИД

22 июля 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не собирается выходить из НАТО, сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, Турция является важным партнером НАТО и партнерство между Анкарой и этой структурой продолжается.

Отметим, что ранее ряд турецких СМИ писал, что Анкара намерена покинуть ряды НАТО после приобретения российских ЗРК С-400.

Ранее, 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Турцию.

НАТО выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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