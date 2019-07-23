В поставках компонентов ЗРК С-400 задержек нет – минобороны Турции

23 июля 2019 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поставках компонентов российских ЗРК С-400 задержек нет, пишет во вторник Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что Турция продолжает получать компоненты ЗРК С-400.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов ЗРК С-400 в Турцию.

НАТО ранее выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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