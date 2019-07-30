У Турции нет никаких проблем с НАТО - глава МИД

30 июля 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У Турции нет никаких проблем с НАТО, сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, комментируя вопрос поставок российских ЗРК С-400 в Анкару. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, закупка С-400 не представляет угрозы для НАТО и в этой структуре прекрасно об этом знают.

Он отметил, что Турция - важный член НАТО и играет большую роль в борьбе с терроризмом.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов ЗРК С-400 в Турцию.

НАТО ранее выразило обеспокоенность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы НАТО.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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