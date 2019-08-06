Турция и Таджикистан будут сотрудничать в сфере промышленности и технологи

БАКУ /Trend/ - Турция и Таджикистан будут сотрудничать в сфере промышленности и технологий, сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в ходе встречи с министром экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода в Анкаре.

Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По слова Варанк, страны имеют потенциал для углубления отношений и роста товарооборота. Он отметил что в 2018 году товарооборот между Турцией и Таджикистаном составил 380 миллионов долларов.

«Мы намерены увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов» - сказал Варанк.

Отметим, что по информации министерства торговли Турции, по итогам шести месяцев 2019 года товарооборот между Турцией и Таджикистаном составляет 147,777 миллиона долларов.

Экспорт Турции в Таджикистан за первое полугодие 2019 года составил 71,189 миллиона, а импорт из Таджикистана - 76,588 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.