Зона безопасности на севере Сирии нужна всему региону – лидер националистической партии Турции

БАКУ /Trend/ - Зона безопасности на севере Сирии нужна всему региону, сказал лидер Партии националистического движения Турции ( MHP) Девлет Бахчели. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Анкара нейтрализует все угрозы, которые направлены против интересов турецкого народа.

Он также сказал, что США, вместо того, чтобы вооружать на протяжении многих лет террористов сирийского крыла РПК - PYD/YPG, должны были поддерживать своего союзника-Турцию.

Отметим, что накануне Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

В ближайшее время в Турции будет создан центр координации для создания зоны безопасности на севере Сирии.

Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности начнется от Эль-Камышлы и протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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