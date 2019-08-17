В Турции растет число китайских туристов

БАКУ /Trend/ - В июне 2019 года Турцию посетили 40,4 тысячи туристов из Китая, что на 26,46 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Китая в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,76 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе-июне 2019 года Турцию посетили 208,4 тысячи туристов из Китая, что на 9,12 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Доля граждан Китая в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июнь 2019 года, составила 1,15 процента", - сказали в министерстве.

Отметим, что в июне 2019 года Турцию посетили 5,318 миллиона туристов, что на 18,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Наиболее посещаемыми стали Стамбул, где побывали свыше 1,3 миллиона иностранных туристов, и Анталья – 2,2 миллиона человек.

Согласно информации министерства, в январе-июне 2019 года Турцию посетили 18,076 миллиона человек, что на 13,20 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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