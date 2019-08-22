Пятиметровая акула шокировала жителей западной провинции Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В проливе Дарданеллы у берегов турецкой провинции Чанаккале местные рыбаки поймали пятиметровую шестижаберную акулу. Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, рыбаки в течение нескольких часов не могли вытащить сеть на борт рыболовного судна.

Сообщается, что пойманная акула весит одну тонну.

Отметим, что ранее в Средиземном море у берегов турецкой провинции Мугла местные рыбаки поймали две трехметровые шестижаберные акулы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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