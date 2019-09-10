Действия США по создание зоны безопасности в Сирии не удовлетворяют Анкару – МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Действие США по создание зоны безопасности в Сирии не удовлетворяют Анкару, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.,

По словам Чавушоглу США и Турция приступили к наземному патрулированию на севере Сирии, но все остальные действие США носят всего лишь "косметический" характер.

«ВС Турции в любой момент могут войти на севере Сирии для создания безопасной зоны, если США будут бездействовать в деле создания зоны безопасности на севере Сирии» - сказал Чавушоглу.

Отметим, что 14 августа в рамках соглашения между США и Турцией о создании зоны безопасности на севере Сирии, турецкие беспилотники с целью наблюдения приступили к полетам над этой территорией.

Сообщается, что Вашингтон и Анкара достигли соглашения о координационном центре в турецкой провинции Шанлыурфа для создания зоны безопасности в Сирии.

Отметим, что ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Турция и США вскоре откроют координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии.

По словам Акара, в США знают, что Турция не допустит создания каких-либо образований у своих границ.

Министр обороны добавил, что Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.

Он подчеркнул, что "США должны собрать оружие у террористов PYD/YPG". «Если США не выполнят обязательства перед Анкарой, то Турция без их участия сделает все возможное для создания зоны безопасности в Сирии», - сказал министр.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. Ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждалась операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Предполагаемая зона безопасности на севере Сирии включает в себя территорию глубиной 32 километра и протяженностью 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания такой зоны, она будет разделена на две части. Первая часть протянется от иракско-сирийской границы до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом осуществляют сирийские правительственные силы.

Вторая часть зоны безопасности от Эль-Камышлы протянется до Джараблуса.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести очередные антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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