У берегов Турции произошли два землетрясения

11 октября 2019 00:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мраморном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 19:52 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 3,71 километра от провинции Ялова.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,66 километра. Землетрясение ощущалось в Стамбуле.

Также сообщается, что в 22:32 в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 2,97 километра от провинции Ялова, очаг залегал на глубине 11,21 километра.

Информации о пострадавших и разрушения не поступало.

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