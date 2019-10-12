Участники конференции в Стамбуле призвали создать механизм обмена разведданными

12 октября 2019 19:31 (UTC+04:00)

Спикеры парламентов стран - участниц конференции по антитеррору в Стамбуле приняли итоговую декларацию, в которой выступили за создание специального механизма межгосударственного обмена разведданными для борьбы с терроризмом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Призываем органы безопасности государств-участников создать специальный механизм по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом, нацеленными на предотвращение и борьбу с терроризмом", - говорится в декларации, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

Одновременно спикеры подтвердили важность обмена информацией между соответствующими органами для эффективного уголовного расследования и судебного преследования причастных к терроризму лиц "на основе принципа "выдай или суди", включая тех, кто подстрекает к террористическому акту или действиям, а также иностранных террористов-боевиков".

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