Хулуси Акар заявил о нарушении террористами в Сирии режима прекращения огня

БАКУ /Trend/ - На данный момент террористы РПК/YPG 30 раз нарушили достигнутое с США соглашение о приостановке операции в Сирии.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы отслеживаем все действия вместе с США. Продолжается работа по выводу террористов из региона в течение 120 часов. 125 машин покинули Рас эль-Айн. На сегодняшний день зафиксировано 30 нарушений", - заявил Акар.

Акар также сказал, что операция в Сирии преследует цель уничтожение террористов.

"Мы сделали и делаем все возможное, чтобы не допустить нанесения вреда невинным людям", - отметил Акар.

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