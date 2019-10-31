Турция — ворота Грузии в Европу — Премьер Грузии

31 октября 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция является основным выходом Грузии в Европу, сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Анкаре в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Гахария отметил, что Грузия уделят особое внимание развитию и укреплению отношений с Грузией. По словам премьера Грузии, Турция является одним из основных торговых партнеров Грузии.

Гахария также пригласил Эрдогана посетить Грузию в ближайшем будущем.

Отметим что, согласно данным министерства торговли Турции, августе текущего года товарооборот Турции с Грузией сократился на 6,691 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 119,979 миллиона долларов.

В августе 2019 года экспорт Турции в Грузию составил 111,466 миллиона долларов, а импорт из Грузии – 8,513 миллиона долларов

Товарооборот между Турцией и Грузией в январе-августе 2019 года сократился на 2,933 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,041 миллиарда долларов.

В январе-августе 2019 года экспорт Турции в Грузию составил 872,662 миллиона долларов, а импорт из Грузии – 168,932 миллиона долларов.

Напомним что, в январе-сентябре 2019 года экспорт из Стамбула, Анкары, а также приграничных с Грузией провинций Ардахан и Артвин в Грузию составил 605,906 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-сентябре 2019 года экспорт из Турции в Грузию вырос на 4,49 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,008 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Совместные с Азербайджаном энергетические проекты направлены на стабильность в регионе — Эрдоган
Турция 16:00
В США забыли про армянский террор - Эрдоган
Турция 30 октября 14:40
Террористические организации — реальная угроза для Европы – Эрдоган
Турция 30 октября 14:14
Турция доказала всему миру свою решимость в борьбе с терроризмом – Эрдоган
Турция 29 октября 14:55
Обнародованы данные экспорта из Стамбула, Анкары и приграничных провинций Турции в Грузию
Турция 28 октября 11:31
Анкара не довольна позицией Тегерана в вопросе операции «Источник Мира» - Эрдоган
Турция 22 октября 12:34
Лента новостей
Внешний товарооборот Турции в сентябре превысил $32 млрд
Турция 17:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила Центр реабилитации для детей с синдромом аутизма в Баку (ФОТО)
Политика 17:24
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в яслях-детском саду номер 64 в Наримановском районе Баку (ФОТО)
Политика 17:11
Алкогольное предприятие в Азербайджане начнет производство фруктовых водок
Бизнес 17:10
Производственная мощность ветряной электростанции в Миане (Иран) достигнет 50 МВт
Бизнес 17:09
Узбекистан намерен увеличить экспорт машиностроения, сельхозпродукции, электротехники
Бизнес 17:06
Бакинская фондовая биржа снизила тарифы
Финансы 17:04
В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям в госбюджет
Финансы 17:01
БТА расследует ДТП с участием двух автобусов в Сабунчинском районе
Происшествия 17:01