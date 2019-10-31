Турция — ворота Грузии в Европу — Премьер Грузии

БАКУ /Trend/ - Турция является основным выходом Грузии в Европу, сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Анкаре в ходе совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Гахария отметил, что Грузия уделят особое внимание развитию и укреплению отношений с Грузией. По словам премьера Грузии, Турция является одним из основных торговых партнеров Грузии.

Гахария также пригласил Эрдогана посетить Грузию в ближайшем будущем.

Отметим что, согласно данным министерства торговли Турции, августе текущего года товарооборот Турции с Грузией сократился на 6,691 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 119,979 миллиона долларов.

В августе 2019 года экспорт Турции в Грузию составил 111,466 миллиона долларов, а импорт из Грузии – 8,513 миллиона долларов

Товарооборот между Турцией и Грузией в январе-августе 2019 года сократился на 2,933 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,041 миллиарда долларов.

В январе-августе 2019 года экспорт Турции в Грузию составил 872,662 миллиона долларов, а импорт из Грузии – 168,932 миллиона долларов.

Напомним что, в январе-сентябре 2019 года экспорт из Стамбула, Анкары, а также приграничных с Грузией провинций Ардахан и Артвин в Грузию составил 605,906 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-сентябре 2019 года экспорт из Турции в Грузию вырос на 4,49 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,008 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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