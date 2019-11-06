Железная дорога Баку-Тбилиси–Карс все больше приобретает стратегический характер – министерство

БАКУ/Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) все больше приобретает стратегический характер. Об этом сказали Trend в среду в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, данная железная дорога фактически объединяет Азию и Европу посредством тоннеля Мармарай, об этом свидетельствует прибытие сегодня из Китая грузового поезда "China Railway Express", следующего по БТК в Европу.

«Создав БТК, Турция и Азербайджан смогли соединить Азию и Европу» - сказали в министерстве.

Сегодня в Анкаре состоится мероприятие, связанное со встречей грузового поезда "China Railway Express", который прибыл в Турцию по БТК и направится в Европу через тоннель Мармарай.

Напомним, что открывшаяся в октябре 2017 года железная дорога БТК построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана, что делает этот маршрут особенно привлекательным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев)

Твиттер: @rhafizoglu

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