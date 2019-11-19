В Турции произошло землетрясение

19 ноября 2019 05:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 01:44 по местному времени в районе Башкале.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,2 километра.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо
Россия 00:43
В Турции сообщили, что близкий к аль-Багдади человек указал на его месторасположение
Турция 18 ноября 23:14
Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить операцию в Сирии
Турция 18 ноября 21:44
В иранской провинции Восточный Азербайджан вновь произошло землетрясение
Общество 18 ноября 10:23
TANAP пробивает азербайджанский газ в Европу
Энергетика 18 ноября 09:50
На северо-востоке Сирии турецкие специалисты построили дорогу
Турция 18 ноября 08:33
Лента новостей
В Канаде при столкновении двух машин с лосем погиб ребенок
Другие страны 06:32
Принцессу Таиланда Сириндон госпитализировали для лечения ишемической болезни сердца
В мире 06:03
Госсовет Китая сменил главу полиции Гонконга
Китай 05:42
Абэ разделил первое место с Таро Кацурой по времени пребывания на посту премьера Японии
Другие страны 05:04
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом
Израиль 04:44
При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек
Грузия 04:00
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В мире 03:26
Генсек ОБСЕ надеется, что ситуацию в Грузии удастся разрешить через диалог
Европа 03:05
Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией
Арабские страны 02:35