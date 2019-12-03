Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

3 декабря 2019 14:35 (UTC+04:00)

Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ориентируемся на заявления, в том числе и на публичные турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета", - отметил он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к информации о том, что такую команду мог дать сам Эрдоган, Песков заметил: "Эта информация достаточно обезличенная: непонятно, откуда она взялась и насколько можно считать ее достоверной".

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