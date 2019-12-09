Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным по телефону ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник в эфире телеканала ТРТ о желании провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Ливии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша встреча с господином Путиным пройдет в Стамбуле 8 января, где состоится церемония запуска "Турецкого потока". Но еще до нашей встречи я бы хотел провести с ним телефонные переговоры, чтобы обсудить обстановку в Ливии и ситуацию с [командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой] Хафтаром", - отметил Эрдоган.

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