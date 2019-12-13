Резолюция Сената США - не более чем политический спектакль - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Резолюция Сената США - не более чем политический спектакль.

Об этом на свой странице в Твиттер написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, высказавшись по поводу принятия Сенатом США резолюции о так называемом "геноциде армян", сообщает Trend.

Чавушоглу отметил, что данная резолюция не имеет никакой силы.

"Те, кто хочет использовать историю в политических целях, являются трусами, не желающими смотреть правде в глаза", - написал глава МИД Турции.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

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