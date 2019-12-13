Резолюция сената США о признании так называемого "геноцида армян" не имеет никаких юридических оснований

БАКУ/Trend/ - Резолюция сената США о признании так называемого "геноцида армян" не имеет никакого юридического основания, сказал министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Про словам Гюля, правительство и народ Турции не признают данную резолюцию.

Министр отметил, что Турция как и ранее заявляет, что готова к созданию совместной комиссии для расследования событий 1915 года.

В четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.

МИД Турции осудил данную резолюцию. "Принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" - это постыдный пример того, как может быть политизирована история", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя, совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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