ДТП в Турции, около 20 пострадавших

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, перевозивший сотрудников одного из отелей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 17 человек.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние пятерых из них расценивается как тяжелое.

По данным СМИ, причиной ДТП стала потеря водителем управления автобусом.

Отметим, что в ноябре 2019 года в Турции произошли 32,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 189 человек.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 21,9 тысячи человек.

Согласно отчету, 4,2 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрировано 35 случаев цепных аварий.

«Причиной 162 ДТП, произошедших в ноябре 2019 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

В свою очередь, 165 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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