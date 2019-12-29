За 11 месяцев 2019 года экспорт из Стамбула, Анкары и Измира в Азербайджан превысил $1 млрд

29 декабря 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-нояре 2019 года объем экспорта из Стамбула, Анкары и Измира в Азербайджан превысил 1,005 миллиарда долларов

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметил источник, за указанный период экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 18,54 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 817 миллионов долларов.

"В январе-ноябре 2019 года экспорт из Анкары в Азербайджан вырос на 17,95 процента, по сравнению с 11 месяцами 2018 года, и составил 130,499 миллиона долларов", - заявили в министерстве.

По данным министерства, в январе-ноябре этого года экспорт из Измира в Азербайджан также вырос на 7,90 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 60 миллионов долларов.

"В ноябре 2019 года экспорт из указанных городов в Азербайджан составил 114,956 миллиона долларов" - отметили в министерстве.

Согласно информации, за указанный период экспорт из Стамбула в Азербайджан вырос на 24,65 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 84,175 миллиона долларов.

"В ноябре 2019 года экспорт из Анкары в Азербайджан вырос на 76,70 процента, по сравнению с показателем за октябрь 2018 года и составил 24,897 миллиона долларов" - сказали в министерстве.

Согласно данным министерства, в ноябре этого года экспорт из Измира в Азербайджан вырос на 40,34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 5,884 миллиона долларов.

Отметим, что за одиннадцать месяцев 2019 года (январь-ноябрь) совокупный экспорт Турции в Азербайджан вырос на 9,13 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,429 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан вырос на 24,76 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 157,499 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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