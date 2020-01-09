Президент Турции раскритиковал образ жизни турецкой молодежи

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал образ жизни турецкой молодежи, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словаv Эрдогана, к большому сожалению, сегодня среди турецкой молодёжи популярны гражданские браки, растет число разводов.

Он отметил, что некоторые медиа-структуры активно пропагандируют разводы и гражданские браки, преподнося это как новый мировой тренд.

«Институт семьи следует беречь, так как здоровая семья - это здоровое общество» - сказал Эрдоган.

Он отметил, что турецкое общество должно противостоять деградации моральных ценностей.

Напомним, что в 2019 году число разводов в Турции выросло на 10,9 процента по сравнению с 2018 годом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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