Путин и Эрдоган подтвердили стремление содействовать политическому урегулированию в Ливии

12 января 2020 02:07 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в состоявшемся в субботу телефонном разговоре подтвердили стремление двух стран оказывать содействие продвижению процесса политического урегулирования в Ливии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта", - отмечается в сообщении.

Президенты РФ и Турции также подчеркнули "готовность способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию".

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