Путин и Эрдоган подтвердили стремление содействовать политическому урегулированию в Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в состоявшемся в субботу телефонном разговоре подтвердили стремление двух стран оказывать содействие продвижению процесса политического урегулирования в Ливии. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых на встрече глав государств 8 января в Стамбуле. Подтверждено стремление России и Турции оказывать всестороннее содействие продвижению процесса политического урегулирования ливийского конфликта", - отмечается в сообщении.

Президенты РФ и Турции также подчеркнули "готовность способствовать результативному проведению планирующейся в Берлине международной конференции по ливийскому урегулированию".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.