Растет товарооборот Турции с Кыргызстаном

16 января 2020 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В ноябре 2019 года товарооборот Турции с Кыргызстаном вырос на 18,343 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 48,566 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве торговли Турции.

"В ноябре 2019 года экспорт Турции в Кыргызстан составил 43,564 миллиона долларов, а импорт из Кыргызстана – 5,002 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Кыргызстаном в январе-ноябре прошлого года вырос на 30,134 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 426,050 миллиона долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в ноябре 2019 года составил 33,240 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 0,1 процента по сравнению с ноябрем 2018 года, составив 15,503 миллиарда долларов.

В ноябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 9,7 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 17,737 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция и Россия увеличили товарооборот
Турция 15:01
Обнародованы показатели экспорта турецких автомобилей в Туркменистан
Транспорт 15 января 15:07
В 2019 году Турция значительно увеличила экспорт автомобилей в Россию
Транспорт 15 января 15:06
Турция сократила экспорт автомобилей в Иран
Транспорт 15 января 15:01
Казахстан значительно увеличил импорт автомобилей из Турции
Транспорт 15 января 14:55
Обнародованы данные экспорта турецкого автопрома в Узбекистан
Бизнес 15 января 14:53
Лента новостей
Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером
Россия 17:31
Ровзат Гасымов о правилах выдвижения кандидатов в депутаты
Политика 17:28
В Баку пройдет экзамен экстерном для желающих досрочно окончить среднюю школу
Общество 17:23
Зарубежные хозяева выделили подачки радикальной оппозиции - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 17:21
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших
Политика 17:19
Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана
Политика 17:14
В Беларуси обновлена база земельного налога в 2020 году
Беларусь 17:08
Госдума РФ дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьера
Россия 16:56
Баку объединяет AC/DC, Metallica, Nirvana, Aerosmith, Rammstein, Led Zeppelin …
Культура 16:52