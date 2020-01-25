Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 1,2 тысячи

25 января 2020 20:54 (UTC+04:00)

Число граждан Турции, пострадавших при землетрясении на востоке страны, достигло 1243 человек, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным АFAD, больше всего пострадавших в провинциях Элязыг (843) и Малатья (226). Кроме того, пострадали жители восточных турецких провинций Диярбакыр, Шанлыурфа, Адыяман, Кахраманмараш, Батман.

В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направлено 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием. Отмечается, что в районе землетрясения были выявлены 30 разрушенных и 81 сильно поврежденное здание.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Азербайджанцев среди погибших нет.

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